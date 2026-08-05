Ekonomist Alaattin Aktaş, Ekonomim'de ki köşesinde Haziran 2023'te göreve gelen yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı dezenflasyon programını ve açıklanan son enflasyon verilerini mercek altına aldı. İktidarın aynı kalmasına rağmen politikalarda keskin dönüşler yaşandığını belirten Aktaş, "Bütün aynıydı; ama detayda farklılıklar vardı" diyerek süreci özetledi.

"YÜZDE 40'TAN YÜZDE 31'E İNMEK BAŞARI MI?"

Yeni ekonomi yönetiminin görevi devraldığı dönemde Mehmet Şimşek’in "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözlerini hatırlatan Alaattin Aktaş, aradan geçen üç yıla rağmen tablonun değişmediğini ifade etti:

"Mayıs 2023 itibarıyla yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 40’tı. Yeni ekonomi yönetimi bu düzeyde bir enflasyon devraldı... Aradan üç yılı aşan bir dönem geçti, tam üç yıl. Sonuç? Yüzde 40’tan devralınan enflasyon en son durumda yüzde 31,75 düzeyinde. Arada görülen çok daha yüksek oranlar da cabası. Yüzde 40’tan yüzde 31’e, 32’ye inmek başarı mı yani?"

Geçmişte faizlerin düşürülmesi ve kurun baskılanması nedeniyle Mayıs 2024'te enflasyonun %75 seviyelerine kadar tırmandığını belirten Aktaş, faturanın yine vatandaşa kesildiğini vurguladı.

"SON BİR YILDIR ENFLASYON AYNI YERDE SAYIYOR"

Yıllık enflasyonun son 12 aylık seyrine dikkat çeken Aktaş, rakamların bir yıldır neredeyse yatay bir çizgi izlediğini ve belli bir eşiğin altına indirilemediğini belirtti:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yılın temmuz ayına kadar geçen on iki ay ve bu on iki aydaki yıllık enflasyon… En düşük yüzde 30,65, en yüksek yüzde 33,29… Yani son on iki aydaki yıllık enflasyonda tepe ve dip oranlar arasında yalnızca 2,64 puanlık fark var. Hele hele bu yılın temmuzundan geçen yılın temmuzuna göre iyileşme yalnızca ama yalnızca 1,77 puan."

"DEZENFLASYONUN 'DEZ'İ GİTTİ, ENFLASYONU KALDI"

Ortadaki tablonun katı bir yapışkanlığa işaret ettiğini savunan Aktaş, köşe yazısında şu kritik değerlendirmelerde bulundu:

"İtiraf edilemiyor, edilmesi de beklenmiyor tabii ki ama enflasyon adeta bu düzeylerde yapıştı kaldı. Yıllık artış bir türlü yüzde 30’un altına indirilemiyor, indirilebilecek gibi de görünmüyor... Dezenflasyonun ‘dez’i gitti, enflasyonu kaldı yâdigar! Yüzde 30’lar civarındaki yıllık oranlar Türkiye’nin enflasyon kaderi ya da kadersizliği olmuşa benziyor."

MATRUŞKA GRAFİKLER GERÇEĞİ ORTAYA KOYUYOR

Yazısında enflasyonun seyrini gösteren grafikleri "matruşka"ya benzeten Alaattin Aktaş, Eylül 2021'deki faiz indirimlerinden Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci değerlendirerek; "Görüyoruz işte; enflasyonda son bir yıldır değişen neredeyse hiçbir şey yok. Bu yapışkanlıktan kurtulmanın bu ekonomi politikasıyla mümkün olmadığı ya henüz görülmedi ya görülemedi ya da görülebilmekle birlikte alternatif bir politika geliştirilemiyor" ifadeleriyle yazısını noktaladı.