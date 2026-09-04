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Kaynak: İHA

Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.