Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Akseki’de çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla mücadelede 5 helikopter ve çok sayıda kara aracının yanı sıra 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yaptı.
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