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Kaynak: ANKA

Olay, Selçuklu Mahallesi’nde oldu. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler TIR'ın dorsesini açarak içerisinde bulunan 50’şer kilogramlık 30 çuval toz şekeri çaldı. Toplam ağırlığı 1,5 ton olan şekerleri çalan kişiler, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anları araç kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şahısların TIR'ın dorsesini açarak şeker çuvallarını aldığı anlar yer alırken, olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için soruşturma başlattı.