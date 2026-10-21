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Kaynak: İHA

Aksaray’da tır ve inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayları, tır ve inşaatlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır ve inşaatlarda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Aksaray polisi, şüphelinin peşine düştü.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şahsın kimliğini belirleyerek şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda yeterli delile ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan şahsın çaldığı malzemeler de ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.