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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’da kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine ilişkin kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Murat Duru başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 yılı ile 2026 yılının ilk 9 ayında yürütülen asayiş faaliyetleri karşılaştırılırken, 2026 yılında hayata geçirilen çalışmalar, projeler ve imzalanan protokoller de basın mensuplarıyla paylaşıldı.

AKSARAY’DA GÜVENLİK GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Aksaray Valiliği tarafından kentte yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Polisevi’nde gerçekleştirilen kahvaltı programı ve ardından yapılan asayiş değerlendirme toplantısına Aksaray Valisi Murat Duru başkanlık etti.

Toplantıda kentte kamu düzeninin sağlanması, güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

Programda özellikle 2025 yılı ile 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen asayiş faaliyetlerinin karşılaştırılması ve 2026 yılında yürütülen çalışmaların sonuçları üzerinde duruldu.

GÜVENLİK KURUMLARININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ AYNI MASADA

Toplantıya Aksaray’daki adli ve güvenlik kurumlarının yanı sıra basın ve iletişim kuruluşlarının bölge yöneticileri de katıldı.

Vali Murat Duru’nun beraberindeki heyette;

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Burak Dinç,

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Samet Öztürk,

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir,

Aksaray İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer,

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut,

Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak

yer aldı.

Toplantıda Aksaray’da görev yapan basın mensupları da hazır bulundu.

2025 VE 2026’NIN İLK 9 AYI KARŞILAŞTIRILDI

Toplantının ana gündem maddelerinden birini, kentteki asayiş faaliyetlerinin yıllara göre değerlendirilmesi oluşturdu.

Vali Murat Duru tarafından basın mensuplarına yapılan sunumda, 2025 yılı ile 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmaların sayısal veriler üzerinden değerlendirildiği toplantıda, kent genelindeki güvenlik uygulamalarının geldiği nokta hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde yürütülen çalışmaların yanı sıra güvenlik ve kamu düzeninin daha etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar da değerlendirildi.

2026 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER DE ANLATILDI

Toplantının yalnızca mevcut asayiş verileriyle sınırlı kalmadığı, 2026 yılı içerisinde hayata geçirilen çeşitli çalışmalar, projeler ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokollerin de gündeme alındığı belirtildi.

Vali Duru tarafından basın mensuplarına aktarılan bilgilerde, güvenlik alanındaki çalışmaların yanı sıra kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik adımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

İmzalanan protokoller ve yürütülen projelerin, kamu hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik olduğu ifade edildi.

ADLİ VE GÜVENLİK KURUMLARI ARASINDA KOORDİNASYON VURGUSU

Aksaray’daki asayiş toplantısında valilik, adli makamlar, emniyet ve jandarma teşkilatının üst düzey temsilcilerinin aynı programda bir araya gelmesi dikkat çekti.

Toplantı, kentte asayiş, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde değerlendirilmesi açısından önem taşıdı.

Özellikle adli makamlarla güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve kamu güvenliğine yönelik çalışmaların bütüncül şekilde ele alınması, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

BASIN MENSUPLARIYLA GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda basın mensuplarının da kentteki güvenlik çalışmalarına ilişkin gelişmeleri doğrudan yetkililerden öğrenme imkânı bulduğu belirtildi.

Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen programla, kamuoyunun doğru ve güncel bilgilerle bilgilendirilmesi açısından basın kuruluşlarıyla kurumlar arasındaki iletişimin önemine de dikkat çekildi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin de toplantıda bulunması, kamu kurumları ile medya arasındaki iletişim boyutunu da programın önemli başlıklarından biri haline getirdi.

SAYISAL VERİLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILDI

Toplantının dikkat çeken yönlerinden biri de asayiş faaliyetlerinin yalnızca genel değerlendirmelerle değil, sayısal veriler üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alınması oldu.

2025 yılı ile 2026 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verilerin karşılaştırılmasıyla, güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmaların kapsamının ortaya konulması amaçlandı.

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar, projeler ve protokollerin de değerlendirilmesiyle birlikte, Aksaray’ın güvenlik gündemine ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya konuldu.

VALİ DURU: VERİLER BASIN MENSUPLARIYLA PAYLAŞILDI

Aksaray Valisi Murat Duru, toplantıda kent genelinde yürütülen asayiş faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

2025 ve 2026 yıllarına ait çalışmaların karşılaştırıldığı toplantıda, 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra yıl içerisinde hayata geçirilen çalışmalar ve projeler de ele alındı.

Valilik tarafından gerçekleştirilen toplantıyla, Aksaray’ın güvenlik gündemine ilişkin çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması ve basın mensuplarının bilgilendirilmesi sağlandı.

AKSARAY’IN GÜVENLİK GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Aksaray’da düzenlenen toplantı, kentte kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların farklı kurumların katılımıyla değerlendirilmesi açısından kapsamlı bir buluşma niteliği taşıdı.

Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, geçmiş dönem verileri ile 2026 yılındaki çalışmalar birlikte ele alındı.

2025 yılı ile 2026 yılının ilk 9 ayının karşılaştırılması, yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmaların ve projelerin değerlendirilmesi ve imzalanan protokollerin gündeme alınmasıyla Aksaray’ın asayiş ve güvenlik alanındaki mevcut tablosu basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantının ardından kentte güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde sürdürüleceği belirtildi.