Klasik ev köftesi, Türk mutfak kültürünün en temel ve en çok özlenen taşlarından biridir. Annelerden çocuklara aktarılan bu özel lezzet, temelde kıymayla birlikte ekmek içi, soğan ve çeşitli baharatların yoğrulup şekillendirilmesiyle elde edilir.

Hazır satılan veya restoranlarda sunulan endüstriyel köftelerden farkı, içinde hiçbir katkı maddesi barındırmaması ve tamamen evdeki doğal malzemelerle, sevgiyle hazırlanmasıdır. Hem pratik olması hem de her damak tadına hitap etmesi nedeniyle haftalık yemek menülerinin değişmez lideridir.

Kalabalık olmayan aileler veya misafir ağırlamak isteyenler için 4 kişilik bir akşam yemeğinde bulundurulması gereken malzemeler belirli bir dengede olmalıdır. Tam kıvamında bir sonuç elde etmek için mutfağınızda şu malzemeleri hazır etmelisiniz:

Yarım kilogram dana döş kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan, 1 adet yumurta,3 ya da 4 dilim bayat ekmek içi veya yarım su bardağı galeta unu, 2 diş sarımsak, Çeyrek demet ince kıyılmış taze maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon,1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber, Köfteleri şekillendirirken elleri ıslatmak için küçük bir kase su, Kızartmak için yarım çay bardağı sıvı yağ.

İyi bir köftenin sırrı kesinlikle doğru et seçiminden ve o etin nasıl işlendiğinden geçer. Sadece yağsız antrikot veya yağsız bonfile gibi etlerden köfte yapmak büyük bir hatadır çünkü yağsız etle yapılan köfteler kuru ve sert olur. Klasik ev köftesi için en ideal et, dananın döş kısmından elde edilen orta yağlı kıymadır.

Eti kasabınıza çektirirken mutlaka orta çekim yaptırmalısınız. Çok ince çekilen etler köftenin içinin sulu kalmasını engellerken, çok kalın çekilen etler ise yoğurma esnasında malzemelerin birbirine tutunmasını zorlaştırır. Kasabınızdan eti tek bir sefer çektirmesini istemeniz ev köftesi için en doğru yöntemdir. Eğer köftenizin biraz daha yumuşak ve lezzetli olmasını isterseniz, yüzde seksen dana döş ve yüzde yirmi kuzu boşluk eti karışımını tercih edebilirsiniz.

Baharatlar köfteye karakterini veren en önemli unsurlardır ancak burada aşırıya kaçmamak ve doğru sıralamayla kullanmak hayati önem taşır. Klasik ev köftesinde baskın olan baharat kimyondur. Kimyon, etin sindirimini kolaylaştırırken köfteye o özlenen geleneksel kokuyu kazandırır.

Tuz, etin protein yapısını bağladığı için harca ilk eklenmesi gereken maddelerdendir. Karabiber köfteye hafif bir acılık ve derinlik katarken, tatlı toz kırmızı biber ise hem renk verir hem de lezzeti dengeler. Eğer acı seviyorsanız toz biberi acı olarak da seçebilirsiniz.

Baharatları kıymaya eklemeden önce, rendelenmiş soğanın suyunu mutlaka sıkmalısınız. Soğanın acı suyu baharatların aromasına zarar verebilir. Tüm baharatları soğan, sarımsak ve yumurtayla birlikte kıymanın üzerine homojen bir şekilde serperek yoğurma işlemine geçmelisiniz.