Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yapılan toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert çıktı. Oktay, Fidan'ın A takımının askeri ve ekonomik boyutu olan anlaşmalara ilişkin yeterli ve net bilgi veremediğini söyleyerek, “Buraya hazırlıksız geliyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

MUHALEFETİN ÖNÜNDE FIRÇALADI

DW Türkçe'nin haberine göre Muhalif milletvekillerinin de bulunduğu komisyonda "şeffaflık ve detay eksikliği" vurgusu yapan Oktay, yapılan sunumların içinin boş olduğunu ifade ederek 'Dersinize çalışmadan gelmişsiniz' dedi.

'ANLATTIKLARINIZDAN HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM'

Oktay, “Anlattıklarınızdan benim kafamda hiçbir şey oluşmadı. Diplomatik konuşuyorsunuz ama yapılan çalışmalar burada izah edilemiyor” diyerek tepkisini sürdürdü ve bu duruma anlayış göstermeyeceğini belirtti. Son toplantıda yaşananlar 'AKP'de çatlak var' yorumlarını artırdı.