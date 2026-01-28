Cumhurbaşkanlığı koruma hizmetlerini yürüten Koruma Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı harcamaları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün özel haberine göre, resmî bütçe verileri dairenin yıl boyunca toplam 2 milyar 932 milyon 739 bin 458 TL harcama yaptığını ortaya koydu. Bu rakam, aylık ortalama 244,3 milyon TL’lik bir gider anlamına geliyor.

Yapılan hesaplamalar, Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için günde yaklaşık 290 asgari ücret karşılığı kamu kaynağı harcandığını gösteriyor.

Koruma ordusu meclis gündeminde

Cumhurbaşkanı’na tahsis edilen koruma personelinin sayısı, kullanılan araçlar ve güvenlik unsurları uzun süredir TBMM’de tartışma konusu. Muhalefet milletvekillerinin verdiği çok sayıda soru önergesine rağmen, kamuoyunun merakını giderecek ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Koruma giderleri yıllar içinde katlandı

Veriler, koruma harcamalarındaki artışın son yıllarda hızlandığını da gösteriyor. 2024’ün aynı döneminde yapılan harcama 2 milyar 291 milyon 140 bin 993 TL olarak kayıtlara geçmişti. Son beş yıllık tablo, koruma giderlerinin katlanarak arttığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı koruma giderleri yıllara göre şu şekilde sıralandı:

2020: 263,1 milyon TL

2021: 306 milyon TL

2022: 526,1 milyon TL

2023: 1 milyar 77,5 milyon TL