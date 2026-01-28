TCG İzmir ve TCG İçel adlı iki savaş gemisi, 2025 yılında üretilmiş ve donanmamıza kazandırılmıştı. İki gemi 1 milyar dolara Endonezya'ya satıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, satış için "Türk savunma sanayinin ulaştığı kalite ve teknolojinin göstergesidir" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu durumu kaygı uyandırıcı olarak değerlendirdi.

Yağcıoğlu'nun açıklaması şöyle: