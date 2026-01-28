TCG İzmir ve TCG İçel adlı iki savaş gemisi, 2025 yılında üretilmiş ve donanmamıza kazandırılmıştı. İki gemi 1 milyar dolara Endonezya'ya satıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, satış için "Türk savunma sanayinin ulaştığı kalite ve teknolojinin göstergesidir" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu durumu kaygı uyandırıcı olarak değerlendirdi.
Yağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:
Gemilerimizin döviz elde etmek amacıyla üçüncü devletlere satışı kaygı uyandırmaktadır. Bu gemiler tehdit değerlendirmesi ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edildi. Ana muharip gemilerin elden çıkarılması milli güvenlik açısından da kabul edilemez. Türk deniz Kuvvetleri için planlanan gemiler, ticari ürün değil; milli güvenliğin asli unsurlarıdır, ekonomik gerekçelere feda edilemez.