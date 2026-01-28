Türk arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hakan Taşıyan, kalp krizi geçirdi.
Ünlü arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Taşıyan, kalp krizi geçirerek Ankara’da hastaneye kaldırıldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Daha önce karaciğer ve böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı, yaşadığı rahatsızlık sonrası Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı.
Önceki gün rahatsızlanan Taşıyan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Geçmişte geçirdiği organ nakilleri nedeniyle doktorlar, sanatçıya anjiyo uygulanıp uygulanmaması konusunda tereddüt yaşadı.
Bu gelişmeler üzerine hastanede sağlık kurulu toplandı ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
Süreç devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duruma müdahil olduğu öğrenildi.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası Diyarbakırlı olan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren saza ilgi duymaya başladı ve müzikle erken yaşta tanıştı.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra müzik kariyerine adım atan Taşıyan, ilk albümü “Hesabım Bitmedi”yi müzikseverlerle buluşturdu.
1997 yılında çıkardığı “Sensiz İki Gün” adlı ikinci albümü ise sanatçının en beğenilen ve en çok ses getiren çalışmalarından biri olarak öne çıktı.