İktidar 'Terörsüz Türkiye' derken, geçinemeyen ve 'çözüm odaklı' ekonomik politika çağrılarına yanıt bulamayan vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarına hız verdi.

ASAL Araştırma'nın Ocak ayı anket sonuçları ortaya çıktı. 2 bin vatandaşa isim vermeden 'Önümüzdeki seçimlerde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' diye soruldu. Ankette yer alan 3 CHP'li ismin sıralaması dikkat çekti.

3 CHP'li isimden en çok oyu alanın Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB)Mansur Yavaş olduğu görüldü.

3 CHP'Lİ İSİMDEN EN ÇOK OYU ALAN YAVAŞ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyların 4,4 ünü alırken; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyların 17,5'ini aldığı görüldü. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise oyların 20,1'ini aldı.