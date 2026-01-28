Ve beklenen kriz patlak verdi! Fenerbahçe’de En-Nesyri depremi, Sadettin Saran son sözünü söyledi

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Teknik direktör Tedesco’nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Youssef En-Nesyri çıkmazına takıldı. Yaşanan son gelişme ise herkesi şaşkına çevirdi.
Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan gelen En-Nesyri’nin geleceği merak konusu olmuş durumda. Takımdan ayrılması beklenen Faslı yıldız için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran son sözünü söyledi. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
Süper Lig devi Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Sabah’ta yer alan habere göre, Youssef En-Nesyri’nin Juventus’tan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.
İtalyan ekibinin kiralama teklifini F.Bahçe kabul etti ancak En Nesyri "Kiralık gitmem" dedi.
İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi.
Yıllık 8 milyon Euro alan 28 yaşındaki santrfor, Haziran 2029'a kadar süren kontratının farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istiyor.
Fenerbahçe yönetiminin ise bu bütçeyi ödemek istemediğini ifade edildi.
Henüz Faslı golcünün transfer edilemediği ancak yönetimin göndermek istediği ifade ediliyor.