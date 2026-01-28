Jhon Duran’dan olay hareket: Sadettin Saran’ın sabrı taştı, ayrılık…

Sezon başında Fenerbahçe’nin Al-Nassr'dan kiralayarak kadrosuna kattığı Jhon Duran’un son hareketi hem taraftarları hem de başkan Sadettin Saran’ın sabrını taşırdı.
Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran ile ilgili peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Etkisiz performansıyla gözden düşen 22 yaşındaki golcünün son hareketi başkan Sadettin Saran’ın sabrını taşırdı. Kimse bunu beklemiyordu.Derleyen: Furkan Çelik
Transferiyle ses getiren ancak beklentilerin altında kalan Kolombiyalı golcünün geleceği merak konusu.
Sarı-lacivertli ekip, Al-Nassr'ın ara transfer döneminde Aston Villa'dan 77 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı forveti sezon sonuna kadar kiraladı.
Son dönemde performansıyla Fenerbahçe taraftarının eleştiri hedefinde olan Duran ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son günlerde birkaç Avrupa kulübünün Jhon Duran'a ilgi gösterdiğini duyurdu.
Henüz transferde net bir gelişme yaşanmadı ancak Duran ile Fenerbahçe yönetiminin gelen tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor.
Öte yandan bu süreçler devam ederken Jhon Duran’dan sosyal medyada çarpıcı bir hamle geldi.
21 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabındaki Fenerbahçe yazısını kaldırdı.
Genç golcünün bu hareketi ise takımdan ayrılacağı konusundaki iddiaları güçlendirdi.
Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.