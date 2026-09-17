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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen soruşturmada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu'nun

şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik veren, dönemin başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası, 1999 yılında İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Gürlek, Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

O GECE YENİDEN İNCELENİYOR

Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturmada, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar ile olayın ardından yürütülen adli işlemler yeniden ele alınıyor. Toplanan deliller ve önceki soruşturma sürecinin de hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde incelendiği belirtildi.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da katkısıyla yürütülen çalışmalarda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

“HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ”

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti.

Akın Gürlek'in açıklamasının tamamı şöyle;

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir. Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."