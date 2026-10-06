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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda konuk oldu. Türkiye'nin gündeminde olan fon soruşturması ve futbolda şike iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FON VURGUNU

"KÜÇÜK BİR HADİSE GENELE YAYILMAMALI"

Türk ekonomisi çok güçlü. Küçük bir hadiseyi genel yaymamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Burada bize gelen ihbarlar veya soruşturma izinleri kapsamında işlemler yapılıyor.

17 Eylül itibariyle SPK fonların tasfiyesine karar verdi. 85 kişi tutuklandı. Mal kaçırmanın önlenmesi için gerekli tedbirler alındı.

Bir kısım vatandaşlarımızın meşru yatırımları var. Ancak bir yanda da içeriden alınan tüyolarla girdi-çıktı yapılarak inanılmaz rakamlar kazananlar da var. Bunları ayıklıyoruz. Manipülatif hareket yapan kişi ve şirketlere karşı tedbir kararları alındı.

Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bu süreç titizlikle yürütülüyor. Şirketlerimizin, iyi niyetli kesimin buradan etkilenmemesi lazım. SPK tarafından gönderilen listeler kapsamında Başsavcılık olarak işlem yapabiliyoruz.

PARA İADELERİ

SPK'nın kararlarına göre 1 milyon liraya kadar olan paralar iade edilecek. Kısa sürede manipülatif hareketlerle, kısa sürede kar çıkışı yapmış isimlerin listesi var. TMSF'de gönüllülük esaslı hesaplar açıldı. Bu hesaplara gönüllü iadeler yapılacak.

Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık anlamına geliyor. Bunu yatırsalar dahi süreç bitmiyor, sadece cezada indirim imkanı doğuyor. O meblağın 2 katını yatırsalar bile adli süreç devam edecek.

Milletimizin cebine el uzatan bu kişilerden sonuna kadar hesabını soracağız. Hukuk çerçevesinde kaçırılan malların getirilmesi için de süreçler başlatıldı.

HAKEMLER SORUŞTURMASI

Resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bazı hakemlere ayrıcalık yapıldığı suçlamasıyla bu soruşturma başlatıldı. Dün 2 hakem tutuklandı, tutuklu sayısı 5 oldu.

Biz hakemlerin adalet çerçevesinde bağımsız bir şekilde maçları yönetmesini istiyoruz. MASAK raporları, WhatsApp görüşmeleri var. Burada da bazı hakemlerin ayrıcalıklı bir şekilde atandığını tespit ettik.

Savcılık somut delillere göre hareket eder. Derbilerle ilgili iddialar konusunda somut bir veri yok elimizde. Burada bir sorun olmadığını söylediler.

DERBİDE ŞİKE VAR MI?

Şike ve teşvik iddiası ayrı bir dosya. Teknik somut verilere göre inceleniyor. Süreç devam ediyor. Bizim tek amacımız futbolun temiz olması. Teşvik, şike olmaması lazım. Başsavcıların asıl amacı futbolun temiz kalmasıdır. Hakemlerin de adaletli bir yönetim sergilemesi lazım.

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