Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar, son yıllarda örgüt içindeki faaliyetleri ve cezaevindeki görüşmeleriyle gündeme gelmişti. Cezaevinde genç avukatlarla yaptığı görüşmelerle örgüte eleman kazandırdığı iddiaları kamuoyunda tartışılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün katıldığı bir televizyon programında Adnan Oktar’ın avukatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak bu iddiaları tekrar gündeme taşıdı. Öte yandan Gürlek, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği avukatlarla görüş kısıtlamasına ilişkin açıklık getirmiş oldu.

AVUKATLARIN CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİ

Gürlek, avukatların zor şartlarda çalıştığını belirterek, ileride bu sorunla ilgili somut adımlar atılacağını söyledi. Bakan, bazı avukatların suç örgütü tarafından “kurye” olarak kullanıldığını da vurguladı.

Gürlek, “292 avukat bir suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Hakkıyla çalışan tüm avukatlarımızı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz.” dedi.

İTİRAFÇI OLMAYIN BASKISI

Bakan, savunma makamının çok kutsal olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen katıldığım bir programda bir örnek vermiştim; belki yanlış anlaşılmış olabilir. İnfaz Kanunumuzun 59’uncu maddesinde, terör ve örgüt suçları bakımından bir avukatın sanıkla kurye gibi hareket etmesi, örgütün propagandasını yapması, dışarıya haber göndermesi ya da örgütün talimatlarını sanığa iletmesi durumunda, mahkeme kararıyla veya somut olguya dayalı olarak görüşmeler kısıtlanabilir, kaldırılabilir ya da saat aralıkları düzenlenebilir.”

‘1 AYDA 292 AVUKAT ZİYARET’

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı bir ayda 292 avukat ziyaret ettiğini söyleyen Gürlek:

“Avukatlar kurye olarak kullanılıyor; örgüt liderinin talimatlarını dışarı iletiyor ve cezaevindeki diğer kişilere ‘etkin pişmanlıkta bulunmayın, itirafçı olmayın’ şeklinde baskı yapıyor. Eğer bir avukat örgütün kuryeliğini yapıyor ve dışarıya moral motivasyon sağlıyorsa, itirafçı olmamaları için baskı yapıyorsa gereğini yapacağız. Örneğin bir itirafçıya vazgeçirmesi için 52 avukat geldi; bu şahıs bunu açıkladı. Biz bu konuyla ilgili düzenleme yapmak istiyoruz.”

CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar, son dönemde cezaevinde yüzlerce genç avukatla görüşerek örgüte eleman kazandırmakla gündeme gelmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar’ın tüm görüşmelerinin 3 ay süreyle görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmasına, avukat görüşlerinde yanında görevli bulundurulmasına ve kağıt veya notlara el konulmasına karar vermişti.

Oktar, Erzurum Cezaevi’nden Van Cezaevi’ne sevk edildi. Cezaevinde örgüt içindeki avukatlarla bir ayda 300’den fazla görüşme yaptığı ve bazı görüşmelerde avukatlara tacizde bulunduğu iddia edilmişti.