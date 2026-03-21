CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mal varlığı iddiaları sonrası Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına yönelik sorgulamalar gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Zafer Şahin "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili gerçek kişi sorgulaması yapan üç kamu görevlisi tespit edildi" diyerek sorgulamanın yapıldığı ilçeler ve sorgulama tarihlerini verdi. O ilçelerin Boğazkale, Çobanlar ve Kaş olduğu belirtildi.

Zafer Şahin, Anadolu’nun küçük bir ilçesindeki bir görevlinin bile ülkenin en kritik kurumlarındaki isimlerin kişisel verilerine kolayca ulaşabilmesinin çok ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

Zafer Şahin'in yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili gerçek kişi sorgulaması yapan üç kamu görevlisi tespit edildi... Sorgulamanın yapıldığı ilçeler ve sorgulama tarihleri şöyle:

1-Boğazkale 31.01.2025

2- Çobanlar - 12.02.2026

3-Kaş - 13.02.2026 - 20.02.2026 (2 kez) -

23.02.2026 Mevcut tartışmadan bağımsız olarak bu çok ciddi bir güvenlik sorunudur… Anadolu’nun küçük bir ilçesindeki bir görevli bile ülkenin en kritik kurumlarındaki isimlerin kişisel verilerine kolayca ulaşabiliyor! İlgili kamu görevlileri hakkındaki araştırmadan çıkacak sonuç bakalım ne olacak?

Bu arada…. Yasal süreçlere aykırı yapılan tüm sorgulamalarda 4 tapu çıkıyor. Yani iddia edildiği gibi 20 tapu vs. yok."