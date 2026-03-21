Orta Doğu’daki savaşın da etkisiyle altın fiyatlarındaki ani düşüş, altın yatırımcılarını endişelendirdi. Altın ve Piyasalar Uzman İslam Memiş, düşüşün arkasındaki nedenleri açıkladı.
İslam Memiş altının zirve yapacağı tarihi açıkladı: Bu fiyatları çok ararsınız
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasında meydana gelen düşüşü düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için "muhteşem firsat" diyerek tarih verdi.
Söylediklerinin bir yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen Memiş, “Altın, gümüş ve tüm metallerdeki bu sert gerilemenin iki ana nedeni var: Birincisi, petrol fiyatlarının 964 civarında prim yaparak 111-115 dolar bandina yükselmesi; ikincisi ise dolar endeksinin tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmasıdır. Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir” sözlerini sarf etti.
ALTIN BORCU OLANLAR, DÜĞÜN YAPACAKLAR DİKKAT
Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılara seslenen Memiş, yaşanan durumu fırsat olarak değerlendirdi.
"Petrol 115 dolara gittiği zaman ons altın 4.700'e geldi” diyen Memiş, “Peki, tekrar 4.700 dolar seviyesinden 4.950-4.970 denemesini yapar mı? Yapar. Ne zaman yapar? Önümüzdeki hafta yapar. Çünkü petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir” dedi.
Bu düşüşlerin çok kalıcı olmadığını belirten Memiş, "Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Alım yapmanın mutlaka önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ekranlarda fiyatın 7.000 TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan 7.000 TL altina gram altın almanızın çok mümkün olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Ekonomik gidişatın altın lehine döneceğini belirten Memiş, profesyonel yatırımcı gibi hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
"ALTIN TARAFINDA MAYIS HAZİRANDA BU FİYATLAR ÇOK ARANIR"
"Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor” diyen Memiş, “enflasyon ve stagflasyon bağıra bağıra geliyor. Altın tarafındaki bu fiyatlar Mayıs ve Haziran aylarında çok aranacaktır. Elinde altın bulunduranlar için bir problem yok; acemi yatırımcı gibi değil, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek lazım. Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz” sözlerini sarf etti.