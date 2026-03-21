Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton fıstık kabuğu ya yakılarak ya da çöplüklere gönderilerek çevreye zarar veriyor.
Fıstık kabuğundan yüksek teknoloji: Atıklar grafene dönüşüyor
Bilim insanları, genellikle çöpe atılan fıstık kabuklarını yüksek değerli grafene dönüştürdü. Yeni yöntem hem çevreyi koruyor hem de üretim maliyetlerini düşürüyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Ancak Yeni Güney Galler Üniversitesi araştırmacıları, bu atıkların aslında yüksek teknoloji üretiminde kullanılabileceğini ortaya koydu.
Atıklar değerli malzemeye dönüşüyor
Avustralya’daki üniversitede yürütülen çalışmada, fıstık kabukları ileri teknoloji ürünü grafene dönüştürüldü.
Bu gelişmenin hem tarımsal atıkların geri kazanımına katkı sağladığı hem de endüstriyel üretim maliyetlerini düşürdüğü belirtildi.
Yeni yöntemle grafen üretimi
Araştırmacılar, “mucize malzeme” olarak bilinen grafeni üretmek için geleneksel yöntemlerden farklı bir teknik kullandı.
Süreçte sert kimyasallar yerine daha çevre dostu bir yaklaşım benimsenirken, enerji tüketiminin de önemli ölçüde azaltıldığı ifade edildi.
Çalışmada, fıstık kabuklarındaki lignini serbest bırakmak için “flaş joule ısıtma” yöntemi uygulandı. Bu teknikle kabuklar milisaniyeler içinde 3 bin santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara çıkarılarak karbon atomlarının grafen yapısına dönüşmesi sağlandı.
Ekonomik ve çevreci çözüm
Çalışmanın liderlerinden Guan Yeoh, fıstık kabuğu gibi bol bulunan organik materyallerin yüksek kaliteli grafene dönüştürülmesinin ekonomik uygulanabilirlik ile enerji verimliliği arasında güçlü bir denge kurduğunu belirtti.
Grafen; hafifliği, dayanıklılığı ve yüksek iletkenliği sayesinde elektronik cihazlardan enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor.
Bilimsel dergide yayımlandı
Araştırmanın sonuçları Chemical Engineering Journal Advances dergisinde yayımlandı.
Yeni yöntemin, sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.