Küresel ölçekte artan maliyetler ve zayıflayan talep, havacılık sektöründe yeni bir daralma sürecini beraberinde getiriyor. Bu süreçten etkilenen son şirketlerden biri Air Calédonie oldu.

Yeni Kaledonya merkezli havayolu, yaşadığı ciddi nakit sıkıntısı nedeniyle iflas başvurusu hazırlığına başladı. Şirket yönetimi, mevcut mali tablonun sürdürülemez hale geldiğini belirtirken, operasyonların tamamen durabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamalara göre Air Calédonie’nin nakit rezervlerinin Nisan 2026’ya kadar tükenmesi bekleniyor. Bu durum, uçuşların askıya alınması ihtimalini güçlendiriyor.

Krizin etkileri çalışanlara da yansıdı. Yaklaşık 220 kişilik kadroya sahip olan şirkette, personelin yarısının zorunlu izne çıkarıldığı bildirildi. Bu adım, maliyetleri düşürmeye yönelik alınan önlemler arasında yer aldı.

Uzmanlar, benzer sorunların son dönemde birçok küçük ve orta ölçekli havayolunda görüldüğüne dikkat çekiyor. Artan yakıt fiyatları, finansmana erişim zorlukları ve büyük şirketlerin rekabet baskısı, sektörde iflas riskini artırıyor.

Air Calédonie’nin geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.