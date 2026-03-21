İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT’in 29 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik ortak operasyon yaptığını açıkladı. Bakanlık, operasyonda gözaltına alınan 138 şüpheliden 14’ünün tutuklandığını bildirdi.

Açıklamada terör örgütüne finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde IŞİD’e yönelik faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik son 2 haftada operasyonlar düzenlendiğinin altı çizildi.

Bakanlık, gözaltına alınan 138 şüphelinin 14’ünün tutuklandığını ve 9’unun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

