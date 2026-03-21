Otomotiv sektöründe dengeler değişimini sürdürüyor. İkinci el araç piyasasını izleyen güncel araştırmalar, şubat ayında alışılmadık bir tablo ortaya çıkardı.
İkinci elde yok satan modeller belli oldu: Herkes onları tercih ediyor
İkinci el otomobil piyasasında şubat ayı verileri sürpriz yarattı. Araçların reel fiyatlarında genel düşüş gözlenirken, eğilim birden belirli bir yaş grubuna kaydı. Piyasada en çok rağbet gören ve fiyatı en hızlı yükselen modeller netleşti. Peki “Şu an alım fırsatı mı?” İşte ayrıntılar...
Son verilere göre otomobil talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarken, fiyatların reel (enflasyondan arındırılmış) bazda düşüş eğilimi gösterdiği belirlendi.
Araştırmaya göre şubat ayında ortalama reel fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2 geriledi. En dikkat çekici nokta; reel fiyatlar düşerken satılık araçların ilanda kalma süresinin kısalması oldu. Satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 1,6 gün azalarak 21,3 güne indi.
YAŞLI ARAÇLARDA FİYAT ARTIŞI ÖNE ÇIKTI
Araştırmada yaşlı araç grubunda 2004-2008 model otomobillerin ortalama fiyatı 489 bin 614 lira, 2009-2013 model araçlar 811 bin 23 lira, 2014-2018 model araçlar ise 1 milyon 246 bin lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre fiyat değişimleri; 2004-2008 modellerde %9,3, 2009-2013 modellerde yüzde 16,1 ve 2014-2018 modellerde yüzde 17,2 olarak hesaplandı.
Yıllık değişim oranları 2019 modellerde yüzde 13,6, 2020 modellerde yüzde 16,2, 2021 modellerde yüzde 14,1, 2022 modellerde yüzde 6,8, 2023 modellerde yüzde 8,2 ve 2024 modellerde yüzde 11,9 şeklinde kaydedildi.
Genç araç grubunda 2019 model otomobillerin ortalama fiyatı 1 milyon 419 bin lira, 2020 modeller 1 milyon 663 bin lira, 2021 modeller 1 milyon 675 bin lira, 2022 modeller 1 milyon 785 bin lira, 2023 modeller 2 milyon 54 bin lira ve 2024 modeller 2 milyon 144 bin lira olarak belirlendi.
Taşıt kredisi faizlerinin tekrar yükselmesi ve enflasyon seyriyle birlikte ikinci el piyasasında reel düşüşler sürecek mi? Şu anda en çok satılan modeller hangileri? Fiyat aralıkları ne durumda? 2014-2018 model araçların fiyatları neden daha hızlı arttı? Milliyet’in haberine göre; İkinci el piyasasındaki tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, anlattı.
Ertemel’in açıklamaları şöyle: “Yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya konan veriler, ikinci el otomobil piyasasında son bir yıldır gözlemlediğimiz yapısal dönüşümün devam ettiğini net biçimde teyit ediyor. Talep tarafı canlılığını korurken, fiyatların reel bazda gerilemesi aslında piyasanın “nominal artış – reel düzeltme” dengesine oturduğunu gösteriyor.
Özellikle finansmana erişim maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve alternatif yatırım araçlarının cazibesini koruması, önümüzdeki dönemde de reel fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir.
Ancak burada kritik ayrım söz konusu. Reel bazda gerileme devam etse bile, nominal fiyatlarda düşüş beklemek gerçekçi değil. Daha ziyade sınırlı artışlar ve yatay bir seyir içinde enflasyonun fiyatları eritmeye devam ettiği bir dönem göreceğimiz kanaatindeyiz.
İŞTE EN ÇOK RAĞBET GÖREN MODELLER VE FİYAT ARALIĞI
Bugün sahada en hızlı el değiştiren araçlara bakıldığında belirli bir rasyonelleşme oluştuğu görülüyor. Özellikle 500 bin TL ile 1,2 milyon TL arasında kalan, 5-10 yaş arası, C segment ağırlıklı dizel ve benzinli araçlar pazarın temelini oluşturuyor. Bu grupta bireysel kullanıcılar yoğunlukta. 1,2 milyon TL üzeri genç araçlarda satış sürüyor ancak karar süreci uzuyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda ilgi yüksek olsa da fiyat nedeniyle işlem hacmi düşük kalıyor. Kısacası ikinci el piyasası erişilebilirlik odaklı şekilleniyor.
2014-2018 MODEL ARAÇLARDA FİYATLAR NEDEN HIZLI YÜKSELDİ?
Model yılı bazındaki farklılaşma, bahsettiğimiz erişilebilirlik konusuyla doğrudan bağlantılı. 2014-2018 grubunun öne çıkmasının ana nedeni, bu araçların fiyat/performans dengesini en iyi sunması. Daha yeni araçlar yüksek fiyat ve finansman maliyetiyle erişim dışına çıkarken, daha yaşlı araçlar bakım ve kullanım giderleri yüzünden tercih edilmekte zorlanıyor.
Bu yüzden tüketici mantıklı bir orta yola yöneliyor. Bu durumu orta sınıf araç hayalinden vazgeçmek olarak okumak yanlış olur; ancak erişim koşullarının zorlaşması nedeniyle beklentilerin aşağı çekildiği söylenebilir.
'MAYIS-HAZİRAN HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ’
Bayram sonrası ve yaz dönemi beklentilerinde klasik mevsimsellik bu yıl da etkili olacak. Nisan itibarıyla talepte toparlanma, mayıs-haziran aylarında ise daha net bir canlanma öngörüyoruz. Ancak bu hareketin fiyatlara yansıması önceki yıllardaki gibi keskin olmayacak.
ABD/İran savaşının devam etmesi kritik bir unsur. Savaş sürerse normal öngörülerimiz değişebilir. Pandemi kadar olmasa da tedarik sorunları, akaryakıt ve döviz kurundaki dalgalanmalar fiyatları ve teslim sürelerini etkileyebilir.
ŞU AN ALIM FIRSATI MI?
Bugünkü tabloda nakit durumu iyi olan ya da araç değiştirmeyi düşünen tüketiciler için piyasa geçmişe göre daha mantıklı bir zemin sunuyor. Reel fiyatların gerilediği, satış sürelerinin kısaldığı bu ortam aslında değerine alım fırsatını yaratıyor. Yine de kesin hükümler yerine mevcut dönemi denge aralığı olarak görmek daha isabetli. Doğru araç, uygun fiyat ve zamanlama bir araya geldiğinde bugün almak orta vadede kazançlı çıkabilir.”