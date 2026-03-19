Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir programda geçmişine ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, bir dönem televizyon dizisinde kısa süreliğine kamera karşısına geçtiğini açıkladı.

Gürlek’in söz konusu yapımın, 2000’li yılların popüler dizilerinden “Ekmek Teknesi” olduğu düşünüldü

Dizi, yayınlandığı 2002-2005 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Gürlek'in yankı uyandıran açıklamasının ardından, Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığı sahneye ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı.

Söz konusu görüntüler, kamuoyunda daha önce bilinmeyen bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte dikkat çekerken, dizinin eski bölümlerine olan ilgiyi de artırdı.

Oyuncu Kerim Yağcı dizide Bican karakterini oynamıştı. Yağcı, görseldeki kişinin Akın Gürlek olmadığını belirterek, "Ben 106 bölüm çalıştım, kendisini bir kere bile görmedim. Resimde belirttiğiniz arkadaşımızın ismini de biliyorum. Etkileşim bağımlılığı kötü bir şey" yorumunda bulundu.