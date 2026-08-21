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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç yapılanmalarına karşı yürütülen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde emniyet güçleri tarafından iki kritik operasyona imza atıldığını belirtti.

İSTANBUL'DA TURİST AVCILARINA EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul'daki operasyonun hedefinde, turistik bölgelerde faaliyet gösteren ve çoğunluğu yabancı uyruklu olan bir organize hırsızlık şebekesi yer aldı.

Şebeke üyelerinin tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" taktiğiyle ağlarına düşürdüğü belirlendi.

Yapılan tespitlere göre, günde ortalama 10 eylem gerçekleştiren çete, bu yolla günlük 400 bin TL civarında suç geliri elde ediyordu. Soruşturma kapsamında örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi aydınlatıldı.

32 şüphelinin faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla İstanbul genelinde 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

İZMİR'DE TRİBÜN MASKELİ SİLAHLI YAPILANMA ÇÖKERTİLDİ

İzmir merkezli soruşturmada ise spor tribünlerinin ardına saklanan silahlı gruplar deşifre edildi. "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde yuvalanan iki organize suç yapısı, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç’ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından derinlemesine mercek altına alındı.

İki hasım grup arasında son 8 ay içerisinde 8 farklı şiddet ve silahlı çatışma eyleminin yaşandığı tespit edildi.

Toplam 59 üyesi bulunan örgütlerin 27 mensubunun halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. Dışarıdaki 32 aktif şüpheli için İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese operasyon yapıldı.

Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

"TRİBÜNLERİ SİLAHLI HESAPLAŞMA ALANI GÖREMEZLER"

İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçleriyle güçlü bir koordinasyon içinde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, organize suç yapılanmalarına şu sözlerle net bir mesaj verdi:

"Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. Suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."