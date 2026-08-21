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Kanal D’nin sevilen dizisi reyting rekortmeni Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını bitirdi. Yaklaşık iki gün sürecek çekimlerin ardından ekip, hikâyenin sürpriz sahneleri için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin yolunu tutacak.

T24'ün haberine göre, başrollerini ünlü oyuncular Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi, yeni sezonun ilk sahnelerini İstanbul’da çekecek. Yeni sezon afiş çalışmaları da tamamlanan dizide, üçüncü sezonun 64. bölüm çekimleri İstanbul’da başlayacak.

Çekimlerin ardından Budapeşte’de gerçekleştirilecek sahnelerin, yeni sezonda izleyiciye farklı bir atmosfer sunması bekleniyor.

KADRODAN 3 OYUNCU EKSİLDİ

Reytinglerdeki başarısını ikinci sezonda da sürdüren Uzak Şehir'in yeni bölümlerinin eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında ekrana gelmesi planlanıyor.

Dizinin ikinci sezon finalinde hikâyede önemli değişiklikler yaşandı. Sezon finalinin ardından Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu, Şahin rolündeki Alper Çankaya ve Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya diziden ayrıldı.