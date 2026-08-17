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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı (NSosyal) üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kimseden çekinmeden ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sürdürdüğünü vurguladı. Suç yapılarının hangi kisve altında faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın kararlı duruşun devam edeceğini belirten Gürlek, vatandaşların inanç ve dini duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan yapılara karşı gerekli hukuki adımların atıldığını kaydetti.

"TEMEL ÖLÇÜT SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLERDİR"

Suç örgütleriyle mücadelede temel kıstasın yapılanmaların kimliği olmadığını belirten Bakan Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı örnek gösterdi. Gürlek açıklamasında, "Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKİ KARARLILIK BİR ARADA"

Devletin bir yandan hukukun suç saydığı eylemlerle kararlılıkla mücadele ettiğini, diğer yandan da vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma sorumluluğunu titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu iki husustaki kararlılığın eş zamanlı olarak sürdürüleceğini ifade etti.