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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması ve mağdurların adalet beklentilerinin karşılanması amacıyla kararlılıkla çalışıldığını ifade etti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin gayretiyle iki dosyanın daha çözüme kavuşturulduğunu duyuran Gürlek, böylece bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlatıldığının altını çizdi.

KIRŞEHİR'DE 20 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden ele alındı.

Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve HTS/iletişim kayıtlarının teknik incelemesi neticesinde olayın "kasten öldürme" olduğuna dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kişilerin yer göstermesi sonucu Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

SAMSUN'DAKİ 13 YILLIK CİNAYET TEKNOLOJİK ANALİZLE ÇÖZÜLDÜ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın ateşli silahla öldürülmesi ile ilgili faili meçhul dosya da gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda tekrardan incelendi. Mevcut deliller, tanık ifadeleri ve daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenler dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Gerçekleştirilen teknik analizler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınmalarından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamasında soruşturmaları yürüten Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.