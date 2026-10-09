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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi’nde konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Gürlek, Erdoğan’a celi sülüs hatla yazılmış "Adalet mülkün temelidir" levhası hediye etti. Programın sonunda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, konuk bakanlar ve TBMM komisyon başkanları sahneye davet edildi.

Erdoğan, konuşmasında Birleşmiş Milletler sistemine eleştirilerde bulundu, Gazze’de yaşananlara tepki gösterdi ve suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, mevcut uluslararası düzenin krizler karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz." dedi.

BM sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Uluslararası iradenin yansımadığı bir BM sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez." ifadelerini kullandı.

GAZZE VE HÜRMÜZ MESAJI

Erdoğan, Gazze’de yaşananlara da değinerek, "Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü" diye konuştu.

Küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na da dikkat çeken Erdoğan, "Küresel petrol ihracatının yüzde 35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi." şeklinde konuştu.

'ADALETTEN KAÇANLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMESİN'

Erdoğan, teknolojik araçların suç örgütleri tarafından yoğun biçimde kullanıldığını belirterek, "Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz" dedi.

Yurt dışına kaçan suçlulara da mesaj veren Erdoğan, "Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik." dedi.