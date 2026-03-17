Show TV’de Perşembe akşamları yayınlanan ‘Veliaht’ dizisinin Timur’u Akın Akınözü, sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Akın Akınözü, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında X’te (Twitter) en çok konuşulan erkek oyuncu oldu. Oyuncuyla ilgili 468 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Akın Akınözü, geçen yıl Eylül ve Aralık aylarında birinci olmuş; liderliğini Ocak’ta da sürdürmüştü. Oyuncu, listede üst üste 3. kez, toplamda 4. defa zirvede yer aldı. Dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Akın Akınözü, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Akın Akınözü’nü listede sırasıyla Şükrü Özyıldız, İlhan Şen, Onur Dilber, Mert Yazıcıoğlu, Gökberk Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Sarıtaş, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe takip etti.

37 yıl sonra ortaya çıkan düet şarkı

Arabesk müziğin iki unutulmaz ismi Müslüm Gürses ve Harika Avcı’nın 1989 yılında birlikte seslendirdiği ‘Olmaz Artık’ adlı özel düet şarkı, Elenor Müzik raflarından çıkarılıp yeniden düzenlenerek müzikseverlerle buluştu.

Sözleri ve müziği Atilla Alpsakarya’ya ait şarkının düzenlemesini Turhan Yükseler yapmış. Yapımcılığını Muhteşem Candan’ın üstlendiği ve yıllarca saklı kalan bu çalışma, dönemin analog stüdyo bantlarından titizlikle restore edildi.

Modern mastering teknikleriyle günümüze uyarlanan eser, arabeskin en güçlü iki yorumcusunu yeniden aynı şarkıda bir araya getirdi.

Kitap, bir sanat nesnesine dönüşüyor

Farklı disiplinlerde iş üreten sanatçı Turan Aksoy’un ‘İçeriye Doğru’ adlı sergisi, Lefkoşa’nın yenilikçi sanat galerisi ARUCAD Art Space’te ziyaretçilerle buluştu.

Sergi, sanatçının yıllar içinde ürettiği sanatçı kitapları ve fotobooklar ile bunların içinde yer alan görseller ve metinlerden oluşuyor. Metin ve görüntü ilişkisinin merkezde olduğu bir yerleştirme olarak kurgulanan sergide yer alan her bir çalışma, kendi görsel dilini, ritmini ve düşünsel hattını taşıyan ayrı bir üretim biçimi niteliği taşıyor.

Sergi, 11 Nisan’a kadar Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) çağdaş sanat odaklı buluşma mekânı ARUCAD Art Space’te kadar ziyaret edilebilecek.