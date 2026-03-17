Türkiye’nin değişen sloganları …

Bağlılıkların nereden nereye evrildiğinin de göstergesi!..

“HER ŞEY VATAN” içinden geldik “her şey koltuk için” e…

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin… Sivri çıkışları ile gündemde kalmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan “at kendini gökdelenden aşağı” dese gözünü kırpmayacak halde…

Son zamanlardaki çıkışlarını bir bakın;

Laiklik bildirisini yazan ve imzalayanları “gerici”likle suçladı sonra mahkemeye koştur koştur gidip dava açtı.

Hasbelkader eğitim bakanı olduğunu genç nesillere başta üslup olmak üzere her yönden örnek olmayı hiç aklına getirmiyor. Yusuf Tekin ağzını bozuyorda bozuyor!.. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özel için "Anlama özürlü herhalde bu arkadaş" diyen Tekin, "Eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz" dedi.

Güya Müslüman olan Yusuf Tekin, Özgür Özel'in açıklamalarına değinirken hem de sahur sofrasında, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız" diye konuştu.

Gerçek bir Müslümanda olması gereken ahlak anlayışı ile Yusuf Tekin’in “lafı neresinden anlıyor” da kastedilen vücudun hangi organı olduğunun takdirini de size bırakıyorum!..

Hasbelkader eğitim bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin, geçen yıl Temmuz ayında LGS sınavı esnasında soruların yayıldığına ilişkin iddialar üzerine de ağzını bozmuştu!.. Tekin, “Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Yani çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hâlâ devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Tekin, “her şey koltuk için” şiarıyla, şuursuzca saldırılarına devam ediyor…

Yusuf Tekin’in koltuğunun sallantıda olduğunu başkentte cümle alem biliyor. Tekin’in görevden alınacağı gün için sarayda geri sayım yapılıyor..

Bakalım, Yusuf Tekin “neresinden” tutulup kapının önüne konulacak?..

Merakla bekliyoruz!..