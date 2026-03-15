Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Delikanlı’nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Mina Demirtaş ve Salih Bademci’nin paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin görücüye çıkan fragmanında, Yusuf’un ‘Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim’ sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibinin kaleme aldığı dizinin sadece Mert Ramazan Demir’in yer aldığı fragmanı merak uyandırdı.

Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Delikanlı’, geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

‘Akustik Renkler 2’de ‘Mey’ sürprizi

Elif Buse Doğan, müzikal performans serisi ‘Akustik Renkler 2’nin üçüncü şarkısı ‘Mey’i yayınladı.

Sözleri Demir Demirkan’a, müziği Can Temiz’e ait olan şarkının düzenlemesini Emir Çelikel ile Özdemir Güz yapmış. Canlı performans kaydı, şarkının yalın müzikal yapısını ön plana çıkarırken projede yer alan canlı kayıt konsepti serinin müzikal karakterini sürdürmeye devam ediyor.

Şarkı, ilk olarak Model grubu tarafından 2017 yılında seslendirilmiş ve yayınlandığı dönem geniş dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Sahnede paranormal bir gece yaşanacak

Gerilim ve paranormal unsurları sahneye taşıyan ‘Gece Yarısı Hayaleti’, 24 Mart’ta Tiyatro Akla Kara sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Savaş Özdural’ın üstlendiği yapım, izleyiciyi sıradan bir evde başlayıp gece yarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikâyenin içine davet ediyor.

Korku ve psikolojik gerilim öğelerini sahne diliyle buluşturarak seyirciye yalnızca bir anlatı değil; atmosfer odaklı bir deneyim sunmayı hedefleyen oyun, özellikle son yıllarda sahnede daha az rastlanan paranormal gerilim türünü merkezine almasıyla dikkat çekiyor.

Oyunun başrollerinde Savaş Özdural, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu yer alıyor. Oyun, yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşan Tamy ve Fray’in yaşadıklarını merkezine alıyor.