İtalya, Akdeniz tarihinin en büyük deniz mühendisliği operasyonlarından biri için düğmeye bastı. Cenova Limanı açıklarında başlatılan projeyle, denizin ortasına yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda devasa bir bariyer inşa ediliyor. 33 metrelik "mega blokların" kullanılacağı proje, lojistik dünyasında yeni bir dönemi başlatacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; Avrupa’nın ticaret kapasitesini artırmayı hedefleyen İtalya, modern deniz taşımacılığının dev gemilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mevcut liman yapısının yetersiz kalması üzerine geliştirilen proje kapsamında, açık denize adeta beton bir "duvar" örülüyor.

MEGACAİSSON: DENİZİN ALTINDAKİ GÖKDELENLER

Projenin en dikkat çekici unsuru, 'megacaisson' adı verilen dev beton yapılar. Her biri küçük bir bina büyüklüğünde olan bu blokların özellikleri mühendislik harikası niteliğinde. Bazı bloklar tam 33 metreye ulaşıyor.

Bu dev yapılar, deniz tabanının yaklaşık 50 metre derinliğine sabitleniyor. Klasik beton blokların aksine, içi boş hücreli sistemle üretilen yapılar, hem ağırlık dengesini koruyor hem de deniz tabanına hassas bir şekilde yerleştirilebiliyor.

HEDEF: 400 METRELİK DEV GEMİLERİ AĞIRLAMAK

Mevcut limanların modern konteyner gemileri için dar kalması, İtalya’yı bu radikal çözüme itti. Yeni bariyer tamamlandığında, boyu 400 metreyi bulan devasa yük gemileri Cenova Limanı’na güvenle giriş yapabilecek. Bu durum, limanı Avrupa’nın en önemli lojistik merkezlerinden biri haline getirecek.

AKDENİZ’İN ZORLU KOŞULLARINA KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI

Mühendisler, projenin sadece büyüklüğüyle değil, zorluk derecesiyle de Avrupa’nın en karmaşık işlerinden biri olduğunu vurguluyor. Akdeniz’in derin yapısı ve hırçın dalgalarıyla mücadele eden ekipler, dev blokları yerleştirmek için özel donanımlı gemilerle milimetrik hesaplamalar yapıyor.

PROJE TAKVİMİ: 2030’DA TAM KAPASİTE

Birkaç etap halinde ilerleyen dev projenin büyük bir bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında sadece İtalya'nın değil, tüm Avrupa'nın ticaret rotalarını değiştirecek olan bu bariyer, Akdeniz’in ortasında yükselen bir güç simgesi olacak.