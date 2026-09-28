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Kaynak: Haber Merkezi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaştı. Bingöl, mevcut düzenlemede değişikliğe gidilmemesi halinde 1 Ekim itibarıyla benzin ve motorinde ÖTV kaynaklı önemli bir artış yaşanacağını belirtti.

MOTORİNDE 3 TL’LİK ÖTV ARTIŞI İDDİASI

Bingöl’ün paylaşımına göre motorinin litresinde 1 Ekim itibarıyla 3 TL ÖTV artışı gündeme gelecek. Vergi artışına yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle pompa fiyatındaki yükselişin daha yüksek olacağı hesaplanıyor.

BENZİNDE 10,38 TL’LİK ARTIŞ HESABI

Benzinde ise artışın çok daha yüksek olabileceğini belirten Bingöl, eşel mobil uygulamasının sona ermesi sonucunda litre başına 10,38 TL ÖTV artışı uygulanacağını öne sürdü. Bu tutarın üzerine yüzde 20 KDV’nin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

BENZİN 93, MOTORİN 98 TL’Yİ AŞABİLİR

Bingöl’ün hesabına göre Ankara’da bugün 94,50 TL seviyesinde bulunan motorinin litresi, söz konusu artışların gerçekleşmesi halinde 1 Ekim’de 98 TL’yi aşabilir.

Ankara’da 81,40 TL seviyesinde olduğunu belirttiği benzinin litre fiyatının ise aynı tarihte 93 TL’nin üzerine çıkabileceğini hesapladı.

Söz konusu hesaplama, “aksi bir karar alınmaması” koşuluna dayanıyor. Bu nedenle belirtilen rakamlar kesinleşmiş yeni pompa fiyatları değil, Bingöl’ün mevcut düzenlemeler üzerinden yaptığı hesaplamayı ifade ediyor.