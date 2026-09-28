Yeniçağ Gazetesi
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Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımına göre motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak ve KDV ile birlikte bu zammın pompaya 3,60 TL olarak yansıması bekleniyor. Benzin ve LPG için de yeni zamlar gündemde. Tarih belli oldu...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıt uzmanı Olcay Aydilek, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışları yaşanacağını duyurdu.

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Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Paylaşımına göre motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte söz konusu zammın pompaya 3 TL 60 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

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BENZİNDE 12,48 TL ZAM GÜNDEMDE

Aydilek'in aktardığı bir diğer gelişme ise benzin tarafında.

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Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ereceğini belirten Aydilek, bunun ardından 12 TL 48 kuruşluk zammın gündeme geleceğini ifade etti.

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LPG İÇİN DE ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt ürünlerinden LPG'de de eşel mobil uygulamasının sona ermesi nedeniyle fiyat zammı beklentisi bulunuyor.

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Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Aydilek, LPG'de 1 ila 1,5 TL arasında zam beklendiğini aktardı.

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Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Böylece 1 Ekim itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yaşanabileceği belirtildi.

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