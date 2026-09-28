Akaryakıt uzmanı Olcay Aydilek, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışları yaşanacağını duyurdu.
Akaryakıta yeni zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımına göre motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak ve KDV ile birlikte bu zammın pompaya 3,60 TL olarak yansıması bekleniyor. Benzin ve LPG için de yeni zamlar gündemde. Tarih belli oldu...Dilek Taşdemir
Paylaşımına göre motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte söz konusu zammın pompaya 3 TL 60 kuruş olarak yansıması bekleniyor.
BENZİNDE 12,48 TL ZAM GÜNDEMDE
Aydilek'in aktardığı bir diğer gelişme ise benzin tarafında.
Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ereceğini belirten Aydilek, bunun ardından 12 TL 48 kuruşluk zammın gündeme geleceğini ifade etti.
LPG İÇİN DE ZAM BEKLENTİSİ
Akaryakıt ürünlerinden LPG'de de eşel mobil uygulamasının sona ermesi nedeniyle fiyat zammı beklentisi bulunuyor.
Aydilek, LPG'de 1 ila 1,5 TL arasında zam beklendiğini aktardı.
Böylece 1 Ekim itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yaşanabileceği belirtildi.