Mehmet Şimşek'in akaryakıt fiyatları üzerinden iştahının kabardağını söyleyen Fatih Altaylı, Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını kullandığımızı belirterek "Benim hesabıma göre Şimşek’in gözü 100 TL/litrededir." dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şöyle:

Dün bir okur mail atmış.

“Fatih Bey, siz Mehmet Şimşek göreve başladıktan kısa süre sonra akaryakıtın 75 lira olacağını, Şimşek’in kafasındaki fiyatın bu olduğunu söylemiştiniz. İşte oldu. Yine haklı çıktınız” demiş.

Okur söyleyince hatırladım.

Gerçekten söylemiştim bunu.

Ancak benim bir hesabım vardı, ona dayanarak söylemiştim.

Mehmet Şimşek’in ilk bakanlık döneminde Türkiye’de akaryakıt fiyatı Avrupa’nın ve hatta dünyanın en pahalı akaryakıt fiyatıydı.

2010 yılında Türkiye’de akaryakıt fiyatı yaklaşık 1,9 euro ile Avrupa’nın en pahalısıydı.

Avrupa’da ortalama fiyat 1,5 euro civarıydı.

Sonra bu makas daha da açıldı ve bir ara Türkiye’de akaryakıt daha doğrusu benzin fiyatı 2,3 euro’ya kadar çıktı.

Akıl almaz bir vergi vardı ancak o sıralarda ekonomi bugünkü gibi olmadığı için kimse fazla bağırmıyordu.

Ben de 75 lira derken, o gün akaryakıt üzerindeki fahiş vergilerin tadının bir maliyeci olarak Mehmet Şimşek’in damağında kaldığını, fiyatı ve vergileri o güne çekmek isteyebileceğini söylemiştim.

Şimdilik henüz oransal olarak oraya gelemedi akaryakıt fiyatı.

Benim hesabıma göre Şimşek’in gözü 100 TL/litrededir.