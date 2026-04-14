Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence'ın verilerine göre, dünya genelinde mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satıldı.

avrupaBu rakam, aylık bazda yüzde 66’lık devasa bir büyümeye işaret ederken, küresel satışlardaki bu ivmenin arkasında Avrupa’daki rekor performans yattı. Mart ayında Avrupa’da gerçekleşen yaklaşık 540 bin adetlik satış, bir önceki aya göre yüzde 72, yıllık bazda ise yüzde 37 artış gösterdi.

HANGİ ÜLKELER ÖNE ÇIKTI?

Söz konusu rekor artışta; İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, elektrikli araçlara olan ilginin en yoğun olduğu ülkeler olarak listenin başında yer aldı. Uzmanlar, bu ülkelerdeki tüketicilerin artan akaryakıt maliyetlerinden kaçınmak ve devlet destekli sübvansiyonlardan faydalanmak için elektrikli modellere yöneldiğini vurguluyor.

KÜRESEL PAZARDA "BÖLGESEL AYRIŞMA" DİKKAT ÇEKİYOR

Mart ayındaki güçlü büyümeye rağmen, küresel elektrikli araç pazarı yılın ilk çeyreğini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 4 milyon adet seviyesinde kapattı. Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, bu durumu "bölgesel ayrışma" olarak nitelendirerek şu değerlendirmede bulundu:

Çin'de Düşüş: Yılın ilk çeyreğinde Çin'de satışlar yüzde 21 azalarak 1,9 milyona geriledi.

Özellikle Çin Yeni Yılı kaynaklı şubat ayı yavaşlaması, çeyrek genelindeki rakamları aşağı çekti.

Kuzey Amerika: Bölgedeki satışlar yüzde 27'lik düşüşle 320 bin adede geriledi.

Avrupa ve Diğerleri: Avrupa'da ilk çeyrekte yüzde 27 artışla 1,2 milyon, dünyanın geri kalanında ise yüzde 79 artışla 600 bin seviyesine ulaşıldı.

Lester, Avrupa’nın elektrikli araç pazarında "büyümenin lokomotifi" haline geldiğine dikkat çekerken, küresel pazardaki yapısal baskıların devam ettiğini hatırlattı.