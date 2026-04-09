Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Otomotiv Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı

ABD’li elektrikli araç devi Tesla, Türkiye’de resmi olarak kullanıma sunulmayan yazılımı kaçak yollarla aktif eden araçlara gizlice müdahale etti. Şirketin bu konuda bir bildirim yapmadan yazılıma erişimi tamamen kaldırdığı belirtiliyor.

Serkan Talan
Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 1

Tesla’nın Türkiye’de resmi olarak kullanıma sunulmayan Full Self-Driving (FSD) yazılımını yasa dışı yollarla aktif eden bazı araçlara yönelik bir müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin herhangi bir güncelleme bildirimi ya da kullanıcı uyarısı göndermeden belirli araçlardan FSD erişimini tamamen kaldırdığı belirtiliyor.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 2

Daha da dikkat çekici olan ise müdahalenin yöntemi oldu. İddialara göre Tesla, Türkiye’de bu tür yasadışı modifikasyona sahip Model Y araçlarını uzaktan uyandırarak sistem üzerinde değişiklik yaptı ve FSD erişimlerini doğrudan sildi.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 3

FSD TÜRKİYE’DE NASIL AKTİF EDİLİYORDU?

DonanımHaber’den Metin Akpınar’ın derlediği habere göre, Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD, Türkiye’de henüz regülasyonlar nedeniyle resmi olarak kullanılamıyor. Ancak bazı kullanıcılar, donanımsal ve yazılımsal müdahalelerle bu sistemi aktif hale getirmeyi başardı.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 4

Bu yöntemin temelinde, aracın sinir sistemi olarak tanımlanan CAN hattına bağlanan harici bir mikrodenetleyici yer alıyor. Bu müdahale sayesinde araç yazılımına dışarıdan sinyaller gönderilerek FSD özelliğinin araçta mevcut olduğu bilgisi taklit ediliyor. Ancak bu işlem, tamamen bağımsız bir “hack” yöntemi değil. Sistemin çalışabilmesi için kullanıcıların FSD paketini daha önceden satın almış olması ya da aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 5

Bu tür müdahalelerin ciddi riskler barındırdığı uzun süredir biliniyordu. Öncelikle, bu yöntemlerin tamamen kullanıcı sorumluluğunda olduğu ve resmi olarak desteklenmediği vurgulanıyor.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 6

Ayrıca Tesla’nın son yazılım güncellemeleriyle birlikte coğrafi kısıtlama (geofencing) gibi önlemleri daha da sıkılaştırdığı ve bu tür “arka kapı” yöntemlerini devre dışı bırakmaya başladığı biliniyordu.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 7

SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, DİĞER ÜLKELERDE DE AYNI UYGULAMA VAR

Tesla’nın bu tür müdahalelere karşı yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de sert bir tutum sergilediği biliniyor. Özellikle Güney Kore’de benzer yöntemlerle FSD’yi aktif eden kullanıcılara yönelik hem şirket hem de devlet kurumları tarafından ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 8

Tesla, izinsiz cihazlar kullanan araç sahiplerine gönderdiği uyarılarda olası kazalarda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu açıkça belirtirken garanti kapsamı dışında bırakma hakkını saklı tuttuğunu da vurguluyor.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 9

Güney Kore’de ise konu daha da ileri taşınmış durumda. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, bu tür müdahaleleri yasal ihlal olarak değerlendiriyor ve araç yazılımına izinsiz müdahale eden kullanıcıların iki yıla kadar hapis veya yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Tesla, Türkiye’de gizlice yaptı: Kaçak yazılım devri kapandı - Resim: 10

Benzer şekilde Çin’de de FSD’yi bu yöntemle aktif eden kullanıcıların sistemi kalıcı olarak kullanmaktan men edildiği ve araçlarının standart Autopilot seviyesine düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Diğer
