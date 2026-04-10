Alman lüks otomobil devi Porsche, 2026 yılının ilk çeyreğinde küresel piyasalarda zorlu bir sınav veriyor. Markanın dünya genelindeki araç teslimatları, özellikle dev pazarlar olan Çin ve ABD’deki talep kaybıyla birlikte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15 oranında gerileyerek 60 bin 991 adede düştü.

ÇİN VE ABD PAZARLARINDA SERT FREN

Porsche'nin en büyük pazarlarında yaşanan bu kan kaybının arkasında farklı bölgesel dinamikler yatıyor.

Yerel markaların agresif fiyat politikaları ve sunduğu teknolojik yenilikler karşısında Porsche, Çin pazarında %21’lik bir düşüş yaşadı. Kuzey Amerika’da elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerinin sona ermesi, satışların %10 gerilemesine neden oldu. Avrupa genelinde teslimatlar %18 azalırken, markanın evi Almanya, %4’lük artışla büyüme sinyali veren tek bölge olarak öne çıktı.

STRATEJİK DÖNÜŞÜN MALİYETİ: 1,8 MİLYAR AVRO

Elektrikli araç piyasasındaki küresel durgunluk, Porsche’yi strateji değişikliğine zorladı. İçten yanmalı motorlara yeniden ağırlık veren ve bazı elektrikli modellerini erteleyen şirketin, bu geçiş sürecindeki finansal kaybı yaklaşık 1,8 milyar avro olarak hesaplanıyor.

YÖNETİMDEN "911" MESAJI

Teslimatlardaki düşüşü değerlendiren Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Becker, düşüşün beklentiler dahilinde olduğunu savundu. Becker, özellikle ikonik 911 modeline olan yüksek talebin, markanın çekirdek gücünü koruduğunun en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.