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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün baskı altında karar verdiğini öne sürdü. Özel, "Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın denildi" iddiasında bulunurken, Tuzla'daki imar dosyasının üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürmesi gündemdeki yerini koruyor.

Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi siyasette yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından, İzmit Belediye Başkanı'nın daha önce dile getirdiği "AKP'ye geçeceğime paşa paşa içeride yatarım" sözleri yeniden gündeme taşındı.

Eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarının AKP'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Güneş, yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin aday belirleme süreçlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

"SADECE BAŞKANLAR DEĞİL, ADAY GÖSTERENLER DE SORGULANMALI"

Hurşit Güneş, son dönemde çok sayıda CHP'li belediye başkanının parti değiştirmesinin yalnızca kişisel tercihlerle açıklanamayacağını ifade etti.

Güneş, bu durumun aynı zamanda aday belirleme süreçlerinde yapılan tercihlerin ve yöntemlerin de sorgulanmasını gerektirdiğini ifade ederek, parti içinde kapsamlı bir özeleştiri yapılması gerektiğini söyledi.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI'NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Paylaşımında, İzmit Belediye Başkanı'nın daha önce yaptığı "AKP'ye geçeceğime, paşa paşa içeride yatarım" açıklamasına da değinen Güneş, bu sözlerin "mertçe" olduğunu ifade etti.

"HALKIN KARŞISINA ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMALILAR"

Hurşit Güneş, haklarında soruşturma bulunan bazı belediye başkanlarına da değinerek, içeride bulunan birçok belediye başkanının masum olabileceğini belirtti.

Buna karşın, Uşak, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediye başkanlarını aday gösterenlerin kamuoyu önünde açıklama yapmasının zorunlu olduğunu savunan Güneş, yaşanan sürecin siyasi sorumluluk açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hurşit Güneş'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;