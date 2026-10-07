Kaynak: Ekonomi Servisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesine yönelik tepkiler sürerken, AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları da TBMM Genel Kurulu’nda İzmir Marşı’nı mırıldandı. Arzen’in bu hareketi muhalefet sıralarından tepki çekti.

Meclis’te söz alan Arzen, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan'ım terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza. Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri."

Arzen, konuşmasının ardından İzmir Marşı’nı mırıldandı.

Arzen’in bu çıkışına muhalefet sıralarından tepki geldi. Muhalefet sıralarından Arzen’e, "Milli iradenin temsil edildiği yüce Meclis'ten halk iradesini gasp eden iktidara sesleniyorum" sözleriyle karşılık verildi.

Muhalefet milletvekilleri, iktidarın İzmir’e yönelik politikalarını eleştirdi.