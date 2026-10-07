Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'nin son hava raporuna göre 8 Ekim'de Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, İç Anadolu'da yer yer kuvvetlenmesi beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, 8 Ekim 2026 Perşembe günü yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyrederken, özellikle İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlı sistem etkisini artıracak.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

Gün boyu sürmesi beklenen yağışların, yerel bazda kuvvetli geçişler şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri başta olmak üzere bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

Sabah saatlerinden itibaren bulutluluk oranının artacağı kentlerde, yağışların öğle saatleriyle birlikte etkisini artırarak akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarında radikal bir düşüş öngörülmüyor. Termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği, ancak yağış anında rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvete, zaman zaman ise kısa süreli fırtınamsı esintilere ulaşabileceği vurgulandı.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÜST ÜSTE UYARILAR

Yetkililer; ani su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve yağış anında yaşanabilecek görüş mesafesi düşüşleri gibi olumsuzluklara karşı kent sakinlerinin uyanık olması gerektiğini belirtti.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

Özellikle yoğun kent içi trafikte yer yer yaşanabilecek aksamalar ve kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hız limitlerine uymaları tavsiye edildi.

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

Bölgesel tahminlerin gün içinde yenilenebileceği aktarılırken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık anons ve uyarılarını takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

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