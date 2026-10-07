Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, 8 Ekim 2026 Perşembe günü yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu seyrederken, özellikle İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlı sistem etkisini artıracak.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji'nin son hava raporuna göre 8 Ekim'de Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, İç Anadolu'da yer yer kuvvetlenmesi beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Gün boyu sürmesi beklenen yağışların, yerel bazda kuvvetli geçişler şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri başta olmak üzere bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah saatlerinden itibaren bulutluluk oranının artacağı kentlerde, yağışların öğle saatleriyle birlikte etkisini artırarak akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarında radikal bir düşüş öngörülmüyor. Termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği, ancak yağış anında rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvete, zaman zaman ise kısa süreli fırtınamsı esintilere ulaşabileceği vurgulandı.
OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÜST ÜSTE UYARILAR
Yetkililer; ani su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve yağış anında yaşanabilecek görüş mesafesi düşüşleri gibi olumsuzluklara karşı kent sakinlerinin uyanık olması gerektiğini belirtti.
Özellikle yoğun kent içi trafikte yer yer yaşanabilecek aksamalar ve kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin takip mesafesini korumaları ve hız limitlerine uymaları tavsiye edildi.
Bölgesel tahminlerin gün içinde yenilenebileceği aktarılırken, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık anons ve uyarılarını takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.