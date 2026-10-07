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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bugün AK Parti’ye katılmasının ardından kentte protesto düzenlendi.

Tugay’ın AK Parti’ye geçişini protesto etmek için bir araya gelen grup, eylem sırasında Yeni Parti üyeleriyle de karşı karşıya geldi.

Yeni Partililerin eylem sırasında “dağılın” çağrısı yapması üzerine bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Tartışma sırasında bir vatandaşın Yeni Parti üyelerine yönelik, “Allah kahretsin hepinizi, kapasitesiz adamlarsınız. Bunlar hep aynı. İnsanları topluyorlar, hiçbir şey yaptıkları yok” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Yaşanan kısa süreli gerilimin ardından protesto devam etti.