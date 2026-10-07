İngiltere merkezli şirket altında rakam verdi: 2027’de gelebileceği seviyeyi açıkladı

Ekonomik kriz ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, altının inişli çıkışlı seyrinde büyük bir rol oynuyor. LBMA delege anketine göre altının yıl sonu geleceği seviye hesaplandı.
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Enerji krizi, kalıcı enflasyon ve yükselen tahvil getirileri, altın ve gümüş için kısa vadede önemli zorluklar yaratmaya devam ediyor. LBMA delege anketi altının yıl sonu geleceği seviyeyi ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
ALTININ GELECEĞİ SEVİYE İÇİN RAKAM VERİLDİ
Yapılan ankete göre altın fiyatı yıl sonu ons başına yaklaşık 5.013 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik artış anlamına geliyor.
Gümüşte ise beklentiler daha güçlü. Delegeler, gümüş fiyatının önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 94,70 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu da mevcut seviyelere göre %54'ün üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
2026 Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Küresel Kıymetli Metaller Konferansı'ndaki genel kanı, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesi, jeopolitik parçalanmanın küresel para sistemini yeniden şekillendirmesi ve artan devlet borcunun devlet tahvillerinin geleneksel güvenli liman rolü hakkında soruları gündeme getirdi.
Bu iyimser görünüm, geçen yılki tahminlerin önemli ölçüde sapmasının ardından geliyor. 2025 konferansında delegeler, altın fiyatlarının ons başına yaklaşık 4.980,30 dolar olmasını bekliyorlardı.
Konferansın yıllık fiyat araştırmasına göre, delegeler altın fiyatlarının gelecek yıl bu zamanlarda ons başına yaklaşık 5.013,30 dolar civarında işlem göreceğini ve bunun mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik bir artışı temsil ettiğini öngörüyor. Spot altın son olarak ons başına 4.163,30 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,57 artış gösterdi.
Nippon India Mutual Fund'da Emtia Bölümü Başkanı ve Fon Yöneticisi olan Vikram Dhawan, bir panel tartışması sırasında, "Bence altın bir bakıma bize küresel borcun, kağıt para arzının talebi muhtemelen aşacağı bir dönüm noktasına ulaştığı mesajını veriyor" dedi.
Merkez bankası talebi de önemli bir diğer tema oldu; rezerv yöneticileri altını giderek sadece enflasyon veya jeopolitik risklere karşı bir koruma aracı olarak görmekten vazgeçtiler.
Konferans sırasında vurgulanan UBS Varlık Yönetimi'nin son Rezerv Yönetimi Anketi'ne göre, katılımcıların %65'i altın tutmanın birincil nedeni olarak çeşitlendirmeyi gösterdi. Altın ayrıca, merkez bankalarının önümüzdeki 12 ay içinde rezervlerine eklemeyi beklediği önde gelen varlıklar arasında yer aldı.