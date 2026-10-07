İngiltere merkezli şirket altında rakam verdi: 2027’de gelebileceği seviyeyi açıkladı

Konferansın yıllık fiyat araştırmasına göre, delegeler altın fiyatlarının gelecek yıl bu zamanlarda ons başına yaklaşık 5.013,30 dolar civarında işlem göreceğini ve bunun mevcut seviyelere göre yaklaşık %20'lik bir artışı temsil ettiğini öngörüyor. Spot altın son olarak ons başına 4.163,30 dolardan işlem gördü ve gün içinde %0,57 artış gösterdi.