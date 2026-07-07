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Kaynak: AA

Şardan, CHP’liyken hakkında adli süreç başlatılan Çerçioğlu’nun akabinde AKP’ye geçmesinin, İllerİdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç’u endişelendirdiğini ifade etti. Şardan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun soruşturmaları, kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Çerçioğlu CHP’li olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürütürken, hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusu yapıldı.

Başvurunun yapıldığı tarih, 2025’in ilk ayları. Başvurunun sahibi, Aydın’da yaşayan Haldun Haşmet Aysan.

Başvurunun konusu, daha doğrusu konuları; Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın 2017 – 2024 yılları arasında gerçekleştirdiği sekiz ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiası. İhalelerin içeriği ise; kentin çeşitli cadde, mahalle ve bulvarlarında üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım işi.

Sekiz ihalenin toplam bedeli ise yaklaşık 8,5 milyar lira.

Suç duyurusunda Çerçioğlu’nun yanı sıra belediyenin Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, belediyenin Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen ile ihaleyi alan firmaların sahipleri Aykut Yağmur ve İsmet Durnabaş yer aldı.

Suç duyurusu üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Çerçioğlu ve belediye yöneticisi iki kişinin haklarında adli soruşturma açılabilmesi için gereken soruşturma izni konusunda İçişleri Bakanlığı ile yazışma yaptı.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 17 Temmuz 2025 tarihli beş sayfalık yazıda, sekiz ihalede yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına yer verdi.

Yazının Aydın’dan Ankara’ya gönderildiği günlerde, Çerçioğlu henüz CHP’de.

SONRA NELER YAŞANDI?

Sonrasında Topuklu Efe Çerçioğlu, Ankara’da 14 Ağustos günü iktidar partisine katıldı.

Aradan geçen sürede Ankara’dan yani İçişleri Bakanlığı’ndan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na herhangi bir yazı ulaşmayınca savcılık tekrar harekete geçti.

Başsavcılık, yine İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 18 Kasım 2025 tarihli yazıyla bir kez daha Çerçioğlu ve iki belediye yönetici hakkında hangi işlemlerin yapıldığını sordu. Başsavcılık, “herhangi bir karar verilip verilmediğini, karar verilmiş ise bir örneğinin savcılığa gönderilmesini” istedi.

Bu yazının geldiği gün Çerçioğlu, üç aydan fazladır AKP’liydi!

Bakanlık kulağının üzerine yattı!

Savcılığın bir kez daha bilgi istemesi üzerine, deyim yerindeyse kulağının üzerine yatan İçişleri Bakanlığı harekete geçmek zorunda kaldı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir imzasıyla savcılığa gönderilen 21 Kasım 2025 günlü yazıyla, bilgi talebinin 22 Ağustos 2025 tarihli yazıyla iddiaları araştırmakla görevli Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildiği kaydedildi.

Savcılığın bilgi talebi yazısı Mülkiye Teftiş Kurulu’na teslim edildiğinde Çerçioğlu henüz bir haftalık AKP’liydi.

Bürokratik tanımlamayla “el yakacak top”un İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden Mülkiye Teftiş Kurulu’na ulaşmasıyla birlikte bu kez “zorunlu” hâlde harekete geçen birim Mülkiye Teftiş Kurulu oldu.

Müfettiş atanmasında dikkat çeken tarih!

Kurul Başkan Yardımcısı Hamdi Öncü imzasıyla hem Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 26 Kasım 2025 günlü yazıda, Çerçioğlu ve belediye personeli hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayıyla 11 Ağustos 2025 tarihinde müfettiş görevlendirildiği açıklandı.

Burada müfettiş görevlendirme tarihine dikkatinizi çekerim; 11 Ağustos 2025, yani Çerçioğlu’nun AKP rozeti takmasından üç gün önce!

Çerçioğlu’nun merkezinde olduğu o dönemki siyesi gelişmeleri hatırlayın; ana muhalefetten iktidar partisine geçiş sürecinde epeyce iddia gündeme gelmişti Çerçioğlu hakkında.

Devam ediyorum.

BAŞSAVCILIKTAN ANKARA'YA GELEN YAZI

İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Mülkiye Teftiş Kurulu’nun yazışmalarına göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Özlem Çerçioğlu ve iki yöneticisi hakkında müfettişler inceleme başlattı.

Fakat sonrasında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ankara’ya bir yazı daha geldi.

Yazının tarihi, 26 Mart 2026. Yani, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun yine savcılığa gönderdiği cevabi yazıdan tam dört ay sonra!

Başsavcılık, 18 Kasım 2025 tarihli yazısında olduğu gibi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden sürecin akıbetini bir kez daha sordu.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü, istediği bilginin verilmesini sağlamak amacıyla 6 Nisan 2026 günlü ve altında Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir imzasının yer aldığı yazıyla Mülkiye Teftiş Kurulu’nu yeniden uyardı.

ŞAŞIRTAN ONAY TARİHİ

Gelen yazı üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu’nun, savcılık ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ikinci kez gönderdiği 10 Nisan 2026 tarihli ve Başkan Yardımcısı Hamdi Öncü’nün imzası bulunan yazı tek cümlelikti:

“Bakanlık makamının 11.08.2026 tarihli onay emri kapsamında Mülkiye Müfettişliğince yürütülen araştırma / ön inceleme süreci devam etmektedir. Bilgilerinize rica ederim.”

Dikkati çekti mi bilemiyorum; bu yazıda bakanın onay emri 11 Ağustos 2026! Henüz bu tarihi yaşamadık! Daha bir aydan fazla zaman var.

OYSA BAKANIN ONAY EMRİ 11 AĞUSTOS 2025’Tİ.

Bu tarih hatası, yazımdan mı kaynaklı? Yoksa savcılığı oyalama taktiği mi bilemiyorum. Kaldı ki, böylesine önemli bir konuda yazışma hatası yapılması da bakanlıkta işlerin hangi ciddiyetle yapıldığının göstergesi maalesef.

Yanı sıra, söz konusu yazışmalarda genel müdür ve kurul başkanı yerine imza atanların bir alt kademedeki bürokratlar olması da ayrıca dikkat çekici.

Anlaşılan, CHP’liyken hakkında adli süreç başlatılan Çerçioğlu’nun akabinde AKP’ye geçmesi, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç’u endişelendirmiş.

Hiç imza yönergesi demesinler, istedikleri zaman istedikleri yazıya imza atmaya yetkililer.

MÜFETTİŞLER KAYIP!

Bu arada aldığım bilgiye göre, 11 Ağustos 2025’te alınan bakan onayı çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler aradan geçen süre ve yazışmalara karşın henüz Aydın’a uğramış değiller!

Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Haldun Haşmet Aysan, aynı zamanda Aydın’da yaşaması ve siyaseti yakından takip etmesi nedeniyle gelişmeleri anbean izliyor.

Müfettişlerin kente gelmemesine dikkat çekti son görüşmemizde. Tabii kente gelmeyen müfettişler, Ankara’dan kağıt üzerinde rapor hazırlayacaksa o raporun çok sağlam karşılığı olmayacaktır.

Buraya kadar okuduklarınız, ülkedeki siyasetin bir fotoğrafı. Aydın Adliyesi’ndeki dosya halen açık. Müfettişlerin “bir zahmet” hazırlayacağı rapor doğrultusunda akıbeti belli olacak kısmetse. Ancak görünen o ki; yakın zamanda sonuçlanacak gibi de durmuyor.

Şimdi Çerçioğlu’yla ilgili süreç sınavında sıra, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’de. Bakalım, kendisi nasıl hareket edecek?

Gereğini mi yapacak? Yoksa “bırakın saçlar dağınık kalsın” misali sessizliğe devam mı edecek?