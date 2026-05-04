Siyasi tercihindeki değişiklikle Türkiye gündemine oturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen encümen üyeliği seçimlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. AK Parti tarafından listenin birinci sırasında aday gösterilen Çerçioğlu, sandık sonuçlarına göre 14 kişilik encümen listesine girmeyi başaramadı.

757 BELEDİYE BAŞKANI OY KULLANDI

Ülke genelinden 757 belediye başkanının sandık başına gittiği seçimde, yerel yönetimlerin en üst karar organlarından biri olan encümen üyeliği için kıran kırana bir yarış yaşandı. Daha önce CHP kontenjanından seçilerek bu görevde bulunan Çerçioğlu, bu kez "AKP adayı" olarak girdiği yarışta meslektaşlarından beklediği desteği göremedi.

"YENİ ADRESİNDE İLK SEÇİM KAYBI"

CHP’den ayrılış sürecinin ardından AK Parti saflarında girdiği bu ilk seçim, siyasi kulislerde "şok bir sonuç" olarak değerlendirildi. 14 kişilik asil üyeliğin belirlendiği oylamada Çerçioğlu’nun liste dışı kalması, TBB seçimlerindeki yeni güç dengelerini de ortaya koydu.

TBB SEÇİMLERİNDE DEĞİŞEN DENGELER

Önceki dönemlerde encümen üyesi olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu’nun, partisi tarafından listenin en başında desteklenmesine rağmen seçilememesi, belediye başkanlarının sandıktaki tercihleri ve ittifak dengeleri açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Özlem Çerçioğlu'nun TBB encümenindeki yerini kaybetmesi, siyasi geçiş sürecinin ardından sandık bazlı ilk resmi başarısızlığı olarak kayda geçti.