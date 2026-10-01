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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin de Tera Portföy'e ait TP2 adlı Para Piyasası Fonu'na yatırım yaptığını ve SPK'nın tasfiye kararının ardından parasının sistemde kaldığını

belirterek "Ben de 455 bin mağdurdan biriyim" demişti. Zeybekci'nin fonlara yatırdığı paranın yaklaşık 250 milyon TL olduğu öğrenildi.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gerçeğe aykırı fiyat hareketleri ile yapay değerlemelere ulaşan fonlara ilişkin 17 Eylül'de tasfiye kararı almış ve 7 şirkete ait 131 yatırım fonundaki işlemlerin tamamen durdurulduğunu ilan etmişti.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen 'fon krizi' siyasi partilere de sıçrarken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 'Özata Denizcilik' hisseleri ile yalnızca 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağladığı ortaya çıkmış, skandalın ardından Kaya partideki tüm görevlerinden istifa etmişti.

İki dönem Ekonomi Bakanı olarak görev yapan ve halihazırda AKP'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nihat Zeybekci'nin de fon krizi nedeniyle mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı.

250 MİLYON TL'SİNİ KAPTIRDI

Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Zeybekci, kendisinin de ortağı olduğu 4 şirketin

yatırımlarının bir kısmını Tera Portföy'e ait TP2 adlı Para Piyasası Fonu'na (PPF) yatırdığı ve tasfiye kararının ardından paralarının sistemde kaldığını söyledi.

Zeybekci, yatırım yaptıkları fonun, aynı şirkete ait 'hisse senedi fonları' ile karıştırılmaması gerektiğini ve PPF fonlarının mevduat faizine benzer şekilde ayda yüzde 3,5 ila 4,5 arasında bir getiri sağladığını belirtirken, sistemde kalan paranın büyüklüğü de belli oldu.

Gazeteci Cengiz Er'in Zeybekci'nin kaybının 2,5 milyar TL'ye yakın olduğunu iddia etmesinin ardından Sözcü TV yayınında detayları paylaşan Saymaz, Zeybekci ile yaptığı görüşmede toplam kaybın bu miktarın yüzde 10'u kadar olduğunu dile getirdi.

ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARI'NA

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gece yarısı açıkladığı tasfiye takviminde ilk önceliğin Para Piyasası Fonları'na verileceğini duyurdu. Çoğunluğu borsada işlem gören büyük şirketlere ait hisselerden oluşan ve daha az zarar ile hızla nakde çevrilebilen PPF'lerde yatırımı bulunan

yüz binin üzerinde kişinin diğer fonlara kıyasla çok daha az bir kayıpla alacaklarını tahsil etmesi bekleniyor.