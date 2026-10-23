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Ardahan’da Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında G.D. ile polisler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Arama ve diğer işlemler sırasında ekiplere engel olmaya çalıştığı öne sürülen G.D., yaşanan arbede sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.D., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. G.D.’nin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AK PARTİLİ İSİM ZORLUK ÇIKARDI İDDİASI

Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak şikâyetçi olduğu belirtildi. Operasyona katılan Özel Harekat polislerinin, görev sırasında mukavemet edildiği gerekçesiyle G.D. hakkında şikâyette bulunduğu aktarıldı.

G.D.’nin ise polislerin orantısız güç kullandığını öne sürerek ekiplerden şikâyetçi olduğu kaydedildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hasan Şenel’in de olay yerine gelerek yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yetkili makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin değerlendirmelerin soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.