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Kaynak: Haber Merkezi

Kilis’te sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yayılan ve AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen ses kaydı gündem oldu.

Ses kaydında, görev yeri değiştirilen genç bir kadının eski görevine dönme talebiyle yaptığı görüşmeye ilişkin konuşmaların yer aldığı aktarıldı.

Kayıtta, erkek sesinin genç kadına “Beni nasıl ikna edeceksin?” diye ısrarla sorduğu, kadının ise yüz yüze yapılacak görüşmeye kadar düşüneceğini söylediği belirtildi.

“EVDE YALNIZ MISIN?” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ses kaydının dikkat çeken bölümlerinden biri de konuşmanın gizli tutulmasına ilişkin sözler oldu. Erkek sesinin genç kadına “Evde yalnız mısın?” diye sorduğu aktarıldı.

Ayrıca ailesinin konuşmadan haberdar olmasından çekindiği ve bu nedenle “Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler” ifadesini kullandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: MONTAJ DENİLDİ

Serhan Diyarbakırlı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisini hedef alan ses kaydının montajlanarak bağlamından koparıldığını öne sürdü. Açıklamada, kaynağı doğrulanmamış içeriklerle kişilerin itibarının hedef alınamayacağı belirtilirken, kayıt üzerinden algı oluşturanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ve tehdit, iftira ile manipülasyona karşı sessiz kalınmayacağı ifade edildi.