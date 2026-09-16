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Konya'da AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okullarda incelemelerde bulunulduğunu açıkladı. İlçe başkanının okulları "denetlediğinin" duyurulması ise sosyal medyada tepki çekti.

AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okullarda incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, ilçede bulunan üç okulda yeni göreve başlayan güvenlik ve temizlik görevlilerinin çalışmalarının yerinde incelendiği ifade edildi. Açıklamada, "Sorunsuz görevlerini yapmaktadırlar. Görev alan tüm arkadaşlara ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" denildi.

İlçe başkanlığının okullarda inceleme gerçekleştirdiğini duyurduğu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken çeşitli kullanıcıların tepkisine neden oldu.