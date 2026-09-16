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Birçok büyük kabzımalın, tarladan aldığı fiyatları pahalı gösterdiği çiftçinin üretmediği, satmadığı ürünü faturalandırdığı, ölü insanlar için bile makbuz düzenlediği maliyetleri şişirerek, satış fiyatlarını yükselttiği ortaya çıktı.

BİN 29 ÇİFTÇİNİN BEYANI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği fiyat değişimlerini takibe aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Soruşturma kapsamında, ‘tarladan markete fiyat yolculuğu’ mercek altına alındı. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’ndan Hal

Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık bin 29 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda

ulaştığı incelendi” dedi.

41 BÜYÜK FİRMAYA OPERASYON

Buna göre, ‘tarladan markete fiyat yolculuğu’nun incelendiği soruşturmada, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama yapıldı. Konuyla ilgili birçok belgeye ulaşıldı.

ALIŞLARI BAŞKA, SATIŞLARI BAŞKA

Soruşturmada, bir çiftçinin 8 liradan sattığı biber için aracı firmanın 23 lira makbuz düzenlediği, bir başka çiftçinin 11 lirayla verdiği biberi 18 liraymış gibi gösterdiği, hatta bir çiftçinin üretmediği ve satmadığı ürün için makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturmada ölü çiftçiler adına müstahsil makbuzu düzenlediği de belirlendi. Bir firmanın müstahsil makbuzu ile aldığı portakal miktarını düşük gösterip, daha fazla satış yaptığı kayda geçmiş. Bir firma ise hal kayıt sisteminde, limon, mandalina, nar ve portakal satışının neredeyse yarısı kadarını göstermiş.